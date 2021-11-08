Realme GT 2 Pro выйдет в следующем году по цене около 4000 юаней

Realme сосредоточилась на серии смартфонов GT, и после запуска Realme GT 5G и смартфонов Realme GT Neo2 в течение нескольких месяцев компания теперь готовится к запуску еще одного смартфона в этой серии — Realme GT 2 Pro.

Realme GT 2 Pro официально не подтвержден компанией, но устройство уже появилось в базе данных IMEI с номером модели RMX3301. Теперь новый отчет, поступивший от консультанта Digital Chat Station, проливает свет на сроки запуска и цены.

Согласно отчету, грядущий смартфон Realme GT 2 Pro может быть выпущен в начале следующего года по цене около 4000 юаней (примерно 625 долларов). Наряду с этим бренд также может выпустить модель Limited Edition или Special Edition по цене около 5000 юаней (~ 781 доллар США).

Ожидается, что смартфон будет оснащен 6,51-дюймовым дисплеем Full-HD + Super AMOLED с дырочкой и датчиком отпечатков пальцев на дисплее. Ожидается, что экран будет иметь тонкую рамку и иметь соотношение сторон 20: 9, дисплей с высокой частотой обновления и плотность пикселей 404PPI.

Он может работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 888 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, но мы ожидаем, что устройство предложит еще несколько вариантов с точки зрения конфигурации памяти.

Что касается камеры, телефон будет оснащен тройной камерой на задней панели, состоящей из 108-мегапиксельного основного датчика, 8-мегапиксельного широкоугольного объектива и 5-мегапиксельной третичной камеры. На лицевой стороне будет 32-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Ожидается, что Realme GT 2 Pro будет работать под управлением новейшей операционной системы Android 12 из коробки с Realme UI 3 поверх. Он будет питаться от аккумулятора емкостью 5000 мАч и будет поддерживать технологию быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Источник — Astera.