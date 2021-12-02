Realme GT 2 Pro сертифицирован для европейских рынков

Realme подтвердила, что грядущий Realme GT 2 Pro будет дебютировать как один из первых телефонов на базе совершенно нового чипсета Snapdragon 8 Gen 1. GT 2 Pro направляется на такие рынки, как Китай и Китай. На основании твита надежного информатора Мукула Шармы можно сказать, что GT 2 Pro также направляется в Европу.

Согласно информатору, Realme GT 2 Pro теперь сертифицирован для европейских рынков. Вариант, предназначенный для Европы, имеет номер модели RMX3301. Номер модели RMX3300, который недавно был замечен на сайте тестирования AnTuTu , также связан с GT 2 Pro.

В Realme GT 2 Pro слухи показали , что он имеет 6,51-дюймовый S-AMOLED дисплей , который поддерживает разрешение Full HD + и частота обновления 120H. В целях безопасности устройство будет оснащено встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев.

У GT 2 Pro будет 32-мегапиксельная фронтальная камера для селфи. Еще неизвестно, будет ли это тот же объектив Sony IMX709, который был представлен в серии Reno 7. Основная камера телефона может быть оснащена 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX766 с поддержкой OIS, 8-мегапиксельным сверхшироким объективом и 5-мегапиксельной камерой для макросъемки / глубины.

Realme GT 2 Pro был замечен на AnTuTu с Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ хранилища UFS 3.1. Он может работать на ОС Android 12 на базе Realme UI 30. Ожидается, что в устройстве будет установлена ​​батарея емкостью 5000 мАч, которая может поддерживать технологию быстрой зарядки UltraDart мощностью 125 Вт.