Realme GT 2 Pro на AnTuTu получил более 1 миллиона баллов

Realme, как ожидается, представит Realme GT 2 Pro в качестве своего следующего флагмана в начале 2022 года. Недавние сообщения утверждают, что номер его модели — RMX3301. Это может быть первый смартфон компании с чипсетом Snapdragon 8 Gen 1. Теперь надежный специалист Digital Chat Station поделился снимком экрана со списком AnTuTu телефона Realme с RMX3300. Он утверждает, что устройство представляет собой Realme GT 2 Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 1. Это означает, что номера моделей RMX3301 и RMX3300 принадлежат одному и тому же смартфону. Что интересно в листинге AnTuTu, так это то, что он стал первым телефоном, который преодолел отметку в 1 миллион на сайте тестирования.

Как видно на изображении, предоставленном типстером, предполагаемый Realme GT 2 Pro набрал 1 025 215 баллов на AnTuTu. Похоже, что это самый высокий балл, который когда-либо получал смартфон на платформе для тестирования. Недавно на AnTuTu было обнаружено устройство с чуть более высоким результатом — 1 350 020 . К сожалению, о личности этого загадочного устройства ничего не известно.

Ожидается, что Xiaomi 12 и Moto Edge X дебютируют в качестве первых телефонов на базе Snapdragon 8 Gen 1 в Китае в декабре. Их результаты в AnTuTu еще не появились в сети. Список AnTuTu для GT 2 Pro демонстрирует высокую производительность следующего флагманского чипа Qualcomm. Предыдущие отчеты показали, что это будет 4-нм чипсет с одним основным ядром ARM-Cortex-X2 с тактовой частотой 3,0 ГГц, 3 производительными ядрами ARM Cortex-A710 с тактовой частотой 2,5 ГГц и четырьмя эффективными ядрами ARM Cortex-A510 с тактовой частотой 1,79 ГГц. Ожидается, что SoC будет включать модем Adreno 730 и Snapdragon X65 5G.