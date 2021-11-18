Realme GT 2 Pro может получить быструю зарядку Snapdragon 898 и 125 Вт

Ранее на этой неделе ключевые характеристики грядущего Realme GT 2 Pro были раскрыты в неподтвержденной утечке. Говорят, что устройство будет содержать процессор Qualcomm Snapdragon 888 и камеру на 108 или 50 мегапикселей. И вот новая утечка выявила некоторые изменения.

Согласно сообщению WHYLAB, надежного эксперта на Weibo, Realme GT 2 pro, номер модели RMX3301, будет запущен в начале 2022 года. Вопреки предыдущим сообщениям, в устройстве будет установлен Snapdragon 8 Gen1, он же Snapdragon 898. Смартфон будет оснащен памятью LPDDR5 (RAM) и флеш-памятью UFS 3.1. Сообщается, что экран будет 6,51-дюймовым FHD + AMOLED с перфорированным дисплеем и встроенным сканером отпечатков пальцев. Ожидается, что он будет предлагать высокую частоту обновления и плотность пикселей 404ppi. Также говорят, что телефон поддерживает новейшую функцию быстрой зарядки мощностью 125 Вт.

Для фотографии он может иметь тройную камеру на 50 + 8 + 5 мегапикселей и 32-мегапиксельную переднюю камеру. Он также будет поддерживать автофокус, OIS и EIS. Похоже, что технология объединения пикселей 4-в-1 позволит ему делать 50-мегапиксельные снимки.

Ожидается, что устройство будет питаться от аккумулятора емкостью 5000 мАч, а объем оперативной памяти и памяти составит 8 и 128 ГБ соответственно. GT 2 Pro, скорее всего, будет поставляться с предустановленной Android 12 на базе Realme UI 3.0.

Источник — Astera.