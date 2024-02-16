Realme готовится к презентации смартфона Realme 12+ 5G и Realme 12 Pro + 5G

Realme India в социальной сети опубликовала тизер с хэштегом #OneMorePlus.

Компания называет предстоящий смартфон «лучшим среднебюджетником», но не раскрывает его названия, предположительно это будет Realme 12+ 5G.

Ранее стало известно, что Realme 12+ 5G и 12 Pro+ 5G скоро появится в Малайзии, а до этого инсайдеры раскрыли основные характеристики Realme 12+ 5G.

Пока известно, что в Realme 12+ 5G установят плоский AMOLED-дисплей размером 6,67 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Смартфон получит в основной камере датчик Sony LYT 600 на 50 Мп, в основе устройства будет лежать процессор Dimensity 7050. Аккумулятор установят на 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Источник: gizmochina