Главная » Новости

Realme готовится к презентации смартфона Realme 12+ 5G и Realme 12 Pro + 5G

Автор На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Realme India в социальной сети опубликовала тизер с хэштегом #OneMorePlus.

Компания называет предстоящий смартфон «лучшим среднебюджетником», но не раскрывает его названия, предположительно это будет Realme 12+ 5G.
Ранее стало известно, что Realme 12+ 5G и 12 Pro+ 5G скоро появится в Малайзии, а до этого инсайдеры раскрыли основные характеристики Realme 12+ 5G.

Пока известно, что в Realme 12+ 5G установят плоский AMOLED-дисплей размером 6,67 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Смартфон получит в основной камере датчик Sony LYT 600 на 50 Мп, в основе устройства будет лежать процессор Dimensity 7050. Аккумулятор установят на 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Источник: gizmochina

Realme Realme 12+ 5G
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.