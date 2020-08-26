Realme готовит сразу несколько новых моделей умных часов

Месяц назад Realme дебютировала на рынке умных часов. Компания постоянно расширяет ассортимент своей продукции, чтобы позиционировать себя как бренд стиля жизни, а не просто производитель смартфонов. Realme даже выпустила набор смарт-телевизоров для расширения своего портфолио. В ближайшие месяцы планируется выпуск очередной новой продукции. Конечно, среди этих продуктов у нас будут умные часы. Сегодня патентное ведомство Китая представило доказательства будущих разработок.

Два дизайна были поданы в Патентное ведомство Китая, и они во многом похожи на первые умные часы Realme. Оба устройства имеют квадратный дизайн, похожий на Apple Watch. Стоит отметить, что первый дизайн выглядит идентичным первым умным часам. Однако при ближайшем рассмотрении можно заметить некоторые отличия. Дисплей кажется немного меньше, а кнопка расположена выше. Кроме того, выступ датчика на задней панели теперь квадратный.

На втором патенте можно заметить некоторые цвета на лицевой стороне для двухцветного вида. Причем сбоку кнопка круглая. Это может быть признаком того, что часы можно вращать.

Оба дизайна имеют разные ремешки. Есть один с пряжкой и один с защелкой. Часы Original также поставлялись с разными ремешками в зависимости от региона. Конечно, патенты не являются окончательным доказательством того, что продукт появится, в будущем от них можно отказаться. Более того, они могут быть даже ранними версиями недавно выпущенных Realme Watch.

Стоит отметить, что в документепатента указано, что Realme подала заявку еще в декабре 2019 года. Однако письмо о разрешении было выпущено только в этом месяце. Таким образом, они могут быть ранними версиями нынешних часов Realme Watch.