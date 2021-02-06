Компания Realme скоро пополнить модельную линейку новым флагманским смартфоном, предварительные характеристики которого уже названы.

Как сообщил источник, Realme готовит смартфон Race Pro с Snapdragon 888, 160 Гц и 125-ватной зарядкой, причем его выход может состояться уже в первом квартале этого года.

На то, что новинка выйдет скоро, указывает раннее заявление компании о выпуске смартфона с Snapdragon 888 после презентации этого процессора.

Название новой модели предварительное — Realme Race Pro. В ней будет OLED- экран, диагональ которого составит 6,8 дюйма, а разрешение — 3200 х 1400 точек.

Более того, сообщается, что аппарат будет иметь дисплей с частотой обновления 160 Гц, и если это так, то он будет первым с такой технологией на рынке.

Среди других известных подробностей стоит отметить наличие 12 ГБ оперативной памяти, а также батарею на 5 000 мАч, которая будет иметь поддержку быстрой зарядки на 125 Вт. Что касается основной камеры, то в ней будут модули на 64 и 13 Мп.