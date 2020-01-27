Realme готовит новый мощный смартфон с 5G

В начале января китайская компания Realme представила свой первый смартфон с поддержкой сетей пятого поколения.

Речь идет о Realme X50 5G, который получил новый процессор Snapdragon 765G и экран с отверстием под двойную фронтальную камеру.

Теперь стало известно, что китайский производитель готовит более мощную версию модели. Предположительно она будет называться Realme X50 Pro 5G.

О будущей новинке стало известно благодаря опубликованным данным на сайте Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

В ведомстве Realme зарегистрировала устройство с кодовым названием RMX2025.

По данным источника, это Realme X50 Pro 5G, в котором установят 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти. Также сообщается, что 5G модем смартфона будет поддерживать сети стандарта NSA и SA.

Предположительно, процессор в Realme X50 Pro 5G будет самый мощный — Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55.

Источник сообщил, что презентация нового смартфона пройдет в конце февраля в рамках выставки MWC 2020.