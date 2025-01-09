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Realme готовит к выходу новый Neo 7 SE, опубликованы изображения 

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Компания Realme подтвердила, что в ближайшее время выпустит новый смартфон под названием Realme Neo 7 SE на китайском рынке.

Realme готовит к выходу новый Neo 7 SE, опубликованы изображения 

Он будет оснащён процессором Dimensity 8400-Max и окажется дешевле предыдущей модели Neo 7 с чипом Dimensity 9300+.

Недавно устройство появилось в базе данных китайской сертификационной платформы MIIT, где были раскрыты его дизайн и некоторые характеристики.

Neo 7 SE получит плоский OLED-экран и двойную камеру с задней стороны, а также аккумулятор ёмкостью 6850 мАч.

По слухам, смартфон будет иметь OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. В нём будет установлен оптический датчик отпечатков пальцев для безопасности. Ожидается, что устройство будет оборудовано 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Neo 7 SE будет работать на Android 14 с интерфейсом Realme UI 6 и будет иметь основную камеру на 50 Мп и сверхширокоугольную на 8 Мп.

Также аккумулятор будет поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт. Запуск устройства намечен на февраль в Китае, с возможным переименованием для международного рынка в Realme GT 7T.

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