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Realme готовит анонс недорогих смартфонов со сверхбыстрой зарядкой

25.08.2020 00:24

Молодая компания Realme пока особо не стремится в сегмент флагманских смартфонов и работает в категории аппаратов начального и среднего уровня.

Сейчас китайский производитель готовит смартфоны Realme 7 и 7 Pro. На рынке они сменят Realme 6 и 6 Pro, которые предлагаются с 90 Гц экранами и неплохим процессором.

В следующем поколении смартфонов оставят 90 Гц экраны и установят процессоры MediaTek Helio G95 и Snapdragon 720G. Первый будет у Realme 7, а вторая платформа будет устанавливаться в Realme 7 Pro.

По слухам, в Realme 7 применят 90 Гц IPS экран, а вот в Pro-версии появится AMOLED матрица с частотой не более 60 Гц. Насколько данная информация точная, пока неизвестно.

Источник также сообщает про батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт для Realme 7.

А вот Pro-версия получит батарею на 4500 мАч, но она будет заряжаться блоком питания мощностью 65 Вт.

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