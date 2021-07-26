Ранее сегодня компания намекнула на запуск нового смартфона на индийском рынке со слоганом «Скоро появится». Теперь новый отчет показал, что телефон будет называться Realme Flash.

Мало того, в отчете также утверждается, что это будет первый в мире Android- смартфон с поддержкой магнитной зарядки, благодаря поддержке Realme MagDart, который, как ожидается, также будет запущен вместе с этим новым телефоном.

Что касается смартфона, Realme Flash, как сообщается, будет иметь изогнутый экран с вырезом в верхнем левом углу для размещения фронтальной камеры. Ожидается, что под ним будет установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 888 с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. На задней панели телефона будет установлена ​​тройная камера, и, как ожидается, он будет работать с пользовательским интерфейсом Realme на базе Android 11 поверх.

Realme в настоящее время работает как минимум над двумя разными версиями зарядных устройств MagDart. Один из них имеет тонкий профиль, а другой более объемный. Говорят, что более тонкая версия предлагает беспроводную зарядку 15 Вт. Объемная версия может иметь поддержку зарядки мощностью более 15 Вт, поскольку компания рекламирует эту технологию как самую быструю в мире, когда речь идет о возможностях магнитной зарядки.

Подобно технологии Apple MagSafe, Realme MagDart можно прикрепить к задней панели смартфона, чтобы начать зарядку. В более громоздкой версии грядущего магнитного зарядного устройства от Realme, похоже, есть вентилятор для контроля температуры.

Источник — Astera.