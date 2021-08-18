Realme Exec намекнула на Realme Pad с дисплеем AMOLED

Realme только что выпустила серию смартфонов GT и свой первый ноутбук в Индии. Во время онлайн-конференции компания также объявила, что Realme Pad также скоро появится. Теперь один из руководителей намекнул, что в грядущем планшете будет AMOLED-дисплей.

Незадолго до начала онлайн-конференции Фрэнсис Вонг, директор по маркетингу Realme в Индии и Европе, опубликовал в Twitter сообщение, в котором также была ссылка на прямую трансляцию на YouTube. Пользователь Twitter прокомментировал это, попросив компанию увеличить размер AMOLED-дисплея их смартфонов с 6,4 до 6,7 дюймов. На это руководитель ответил: « Хотите AMOLED побольше? Дождитесь #realmeTablet. Этого будет достаточно».

Другими словами, это в основном намекает на то, что Realme Pad является рассматриваемым планшетом, который будет иметь панель AMOLED, поскольку это был единственный планшет, о котором сообщалось во время онлайн-презентации.

Планшет будет оснащен экраном диагональю 10,4 дюйма и будет питаться от аккумулятора емкостью 7 100 мАч. Кроме того, базовая модель планшета может предлагать пользователям 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Слухи также предполагают, что планшет может появиться только в вариантах Wi-Fi и Wi-Fi + LTE.

Источник — Astera.