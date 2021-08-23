Realme C21Y на базе Unisoc T610 SoC запущен в Индии

Как и ожидалось, сегодня Realme выпустила свой последний смартфон начального уровня серии C для индийского рынка, получивший название Realme C21Y. Телефон впервые был запущен во Вьетнаме в прошлом месяце.

Он оснащен 6,5-дюймовым дисплеем HD + с разрешением экрана 1600 x 720 пикселей и соотношением сторон 20: 9. В верхней части дисплея также есть выемка с каплями воды для размещения датчика фронтальной камеры.

Под капотом устройство оснащено восьмиъядерным процессором Unisoc T610, который обычно не продается на индийском рынке. Тем не менее, Unisoc сотрудничает с такими брендами, как Micromax, Realme и Motorola, чтобы вывести на рынок Индии устройства, работающие на своих процессорах, поэтому ожидайте, что на рынке появится больше телефонов с Unisoc.

Этот процессор не является серьезным обновлением по сравнению с MediaTek Helio G35, упакованным в Realme C21, но он немного мощнее. Устройство поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Также есть слот для карт памяти microSD, который позволяет еще больше увеличить емкость хранилища.

В отделе камеры вы получаете установку с тремя камерами на задней панели, состоящую из 13-мегапиксельного основного датчика, 2-мегапиксельного монохромного сенсора и 2-мегапиксельного макрообъектива. На лицевой стороне есть 5-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

С точки зрения подключения, он поставляется с обычным набором функций, включая 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5, GPS / AGPS / ГЛОНАСС / и MicroUSB. Также есть разъем для наушников 3,5 мм. Устройство также имеет датчик отпечатков пальцев на задней панели для дополнительной безопасности.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 11 с настраиваемым пользовательским интерфейсом Realme UI поверх. Он питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч и, как заявляет компания, обеспечивает возможность использования в течение всего дня без подзарядки.

Realme C21Y представлен на индийском рынке в двух цветовых вариантах — Cross Black и Cross Blue. Модель 3 ГБ оперативной памяти с 32 ГБ памяти стоит 8 999 фунтов стерлингов (~ 121 доллар США), а модель 4 ГБ оперативной памяти с внутренней памятью 64 ГБ стоит 9 999 фунтов стерлингов, около 135 долларов США. Телефон будет доступен для покупки через Realme.com, Flipkart и офлайн-магазины по всей стране с 30 августа.

Источник — Astera.