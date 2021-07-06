Realme C15 Qualcomm Edition получает стабильное обновление Android 11

Realme C15 Qualcomm издание дебютировавший в конце октября 2020 г. Как следует из названия, она поставляется с Qualcomm Snapdragon SoC, 460, чтобы быть точным. Оригинальная модель работает на чипе MediaTek Helio G35. Что касается программного обеспечения, телефон был запущен с пользовательским интерфейсом Realme на базе Android 10. Теперь он, наконец, начал получать стабильное обновление Android 11.

Китайский производитель мобильных телефонов realme открыл регистрацию в режиме раннего доступа Realme UI 2.0 для Realme C15 Qualcomm Edition к концу апреля 2021 года. Чуть более двух месяцев спустя смартфон начал получать стабильное обновление.

По словам официального анонса поста в сообществе realme, последнее обновление системы для устройства поступает с прошивкой версии RMX2195PU_11.A.05 . Прямо сейчас его выкатывают партиями. Следовательно, чтобы добраться до каждой единицы, может потребоваться некоторое время.

В любом случае обновление должно быть доступно для всех пользователей в ближайшие дни. Кроме того, пользователи, не удовлетворенные сборкой программного обеспечения, могут вернуться к Android 10. Однако этот процесс приведет к очистке внутренней памяти устройства.

Источник — Astera.