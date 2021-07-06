Главная » Новости

Realme C15 Qualcomm Edition получает стабильное обновление Android 11

На чтение 1 мин Просмотров 92 Опубликовано

Realme C15 Qualcomm издание дебютировавший в конце октября 2020 г. Как следует из названия, она поставляется с Qualcomm Snapdragon SoC, 460, чтобы быть точным. Оригинальная модель работает на чипе MediaTek Helio G35. Что касается программного обеспечения, телефон был запущен с пользовательским интерфейсом Realme на базе Android 10. Теперь он, наконец, начал получать стабильное обновление Android 11.

Realme C15 Qualcomm Edition получает стабильное обновление Android 11

Китайский производитель мобильных телефонов realme открыл регистрацию в режиме раннего доступа Realme UI 2.0 для Realme C15 Qualcomm Edition к концу апреля 2021 года. Чуть более двух месяцев спустя смартфон начал получать стабильное обновление.

По словам официального анонса поста в сообществе realme, последнее обновление системы для устройства поступает с прошивкой версии RMX2195PU_11.A.05 . Прямо сейчас его выкатывают партиями. Следовательно, чтобы добраться до каждой единицы, может потребоваться некоторое время.

В любом случае обновление должно быть доступно для всех пользователей в ближайшие дни. Кроме того, пользователи, не удовлетворенные сборкой программного обеспечения, могут вернуться к Android 10. Однако этот процесс приведет к очистке внутренней памяти устройства.

Источник — Astera.

Realme C15 Qualcomm Edition
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов