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Realme C11 с батареей на 5000 мАч вышел в России по цене 8 990 рублей

12.08.2020 20:44

Китайская компания на российский рынок привезла доступный смартфон с батареей на 5000 мАч.

Realme объявила российскую цену на Realme C11, который относится к начальному уровню.

Его можно будет купить только в одной конфигурации – 2/32 ГБ по цене 8 990 рублей. В магазинах будут предлагать цвета — мятный и серый.

Realme C11 с батареей на 5000 мАч вышел в России по цене 8 990 рублей

Экран в новинке диагональю 6,5-дюйма с разрешением 1600х720 пикселей. В каплевидном вырезе по центру экрана размещена 5 Мп камера.

На тыльной стороне установлен большой квадратный блок с 13 и 2 Мп камерами. В основе Realme C11 лежит процессор MediaTek Helio G35, и стоит отметить, что это восьмиядерный процессор, который позиционируют как игровой, но фактически он таким не является.

В Realme C11 есть разъем для наушников, слот для карты памяти формата microSD и батарея на 5000 мАч.

Еще заявлено покрытие P2i, а это не полноценная защита от воды, а всего лишь специальный слой, благодаря которому капля воды сразу скатывается.

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