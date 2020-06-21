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Realme C11 будет первым смартфоном на MediaTek Helio G35

21.06.2020 15:25

Компания Realme готовит к выпуску свой новый смартфон C11, некоторые особенности которого уже выяснили инсайдеры.
Например, стало известно об использовании в этом смартфоне нового процессора MediaTek Helio G35, который официально еще не представили.

Более того, есть данные, что именно Realme C11 будет первым смартфоном на MediaTek Helio G35. Дополнять этот процессор будет 4 ГБ оперативной памяти.

Также есть информация об использовании в новинке экрана HD+, емкой батареи и ОС Android 10 с фирменной оболочкой.

Основная камера смартфона будет иметь минимум два датчика. Что касается самого процессора, то предположительно это будет модель с прицелом на игровую производительность.

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