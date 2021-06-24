Realme Buds Q2 запущен при поддержке ANC в Индии

Realme Buds Q2 запустила сегодня в Индии в качестве преемника Buds Q2 TWS вкладышей в прошлом году. Кроме того, это доработанная версия Buds Q2, которая дебютировала в Пакистане в апреле.

Buds Q2 для Индии поставляется с 10-миллиметровым осушителем басов, который обещает более глубокие басы и более четкий стерео выход. В каждом наушнике установлена ​​батарея емкостью 40 мАч, а в кейсе — батарея емкостью 400 мАч.

После зарядки Buds Q2 TWS предлагает 5 часов воспроизведения. Он обеспечивает до 28 часов автономной работы с зарядным чехлом. Для активного шумоподавления (ANC) Buds Q2 оснащен чипом интеллектуального шумоподавления Realme R2. С включенным ANC Bud Q2 предлагает 20 часов автономной работы.

Он также оснащен парой микрофонов для шумоподавления окружающей среды (ENC). Он поставляется с сенсорным управлением и Bluetooth 5.2 для подключения. Пользователи могут использовать 3 предустановки эквалайзера через приложение Realme Link.

На плате есть режим прозрачности, который позволяет пользователям разговаривать с другими, не вынимая Buds Q2 из ушей. Для игры без задержек он предлагает игровой режим, который сокращает задержку до 88 мс. Buds Q2 имеет водонепроницаемую конструкцию со степенью защиты IPX5. Оба наушника имеют блестящий внешний вид, который отражает разные цвета при просмотре под разными углами.

По сравнению с индийским Buds Q2, в пакистанском варианте отсутствует поддержка ANC, поскольку он поддерживает только ENC. Оба варианта немного отличаются по внешнему виду, а индийская модель предлагает более продолжительное время автономной работы.

Источник — Astera.