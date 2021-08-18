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Realme Book Slim запущен в Индии с дисплеем 2K и процессорами Intel 11-го поколения

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Realme Book Slim только что был запущен в Индии. Компания официально анонсировала Realme GT и GT Master Edition на онлайн-конференции ранее сегодня (18 августа 2021 года), а также представила свой первый ноутбук в регионе.

Realme Book Slim запущен в Индии с дисплеем 2K и процессорами Intel 11-го поколения

Ноутбук оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2K (2160 x 1440p), соотношением сторон 3: 2 и 100-процентной цветовой гаммой sRBG для профессионалов. Дисплей предлагает 400 нит максимальной яркости и соотношение экрана к корпусу 90 процентов, что выше, чем у Apple MacBook Air. Примечательно, что ноутбук предлагает дисплей Nano Edge с минимальными рамками размером всего 5,3 мм.

Что касается дизайна ноутбука, китайский производитель смартфонов предлагает ноутбук с полностью металлическим корпусом, на задней панели которого есть зеркальный логотип бренда, а на передней панели — клавиатура с подсветкой. На верхней панели находится встроенная HD-камера для видеозвонков, а кнопка питания выполняет функцию сканера отпечатков пальцев. Realme Book Slim весит всего 1,38 кг и имеет тонкий корпус 14,9 мм. Он будет доступен в двух цветовых моделях: Real Blue и Real Grey.

Источник — Astera.

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