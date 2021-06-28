Realme готовится расширить свои предложения до новых категорий, включая ноутбуки и планшеты. Китайский бренд уже подтвердил наличие этих новых устройств и готов вскоре выпустить Realme Book, первый ноутбук компании.

В новом твите компании подтверждается, что первый в мире ноутбук от этой марки будет поставляться с Windows 11. Тем не менее, еще не подтверждено, будет ли Realme Book иметь Windows 11 из коробки или нет, но устройство определенно будет совместимо с последней версией операционной системы Windows.

Даже если на ноутбуке не предустановлена ​​операционная система Windows 11, он может стать одним из первых устройств, получивших доступ к операционной системе следующего поколения от Microsoft, которая имеет несколько новых функций.

Ожидается, что Realme Book станет официальной в Индии около Дивали, а это означает, что, вероятно, ноутбук будет поставляться с установленной Windows 10 и более поздними версиями, продукт будет обновлен до операционной системы Windows 11.

В настоящее время ничего не известно о первом ноутбуке от бренда Realme, но, судя по тизерам, опубликованным компанией, кажется, что дизайн вдохновлен MacBook Air от Apple . Мы ожидаем узнать больше об устройстве в ближайшие недели.

Источник — Astera.