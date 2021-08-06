Realme Book может выйти вместе с Realme GT 18 августа в Индии

Недавно Realme подтвердила дату запуска в Индии серии Realme GT — 18 августа. Наряду с серией смартфонов, по слухам, будет выпущен ноутбук под названием RealmeBook. Генеральный директор Realme Мадхав Шет поделился в Твиттере изображением, которое предполагает, что RealmeBook действительно можно будет увидеть на мероприятии 18 августа.

Согласно изображению, телефон Realme GT Master Edition размещен на столе рядом с ноутбуком Realme Book и чемоданом. В твите говорилось: «Этот чемодан выглядит интересно. Какой из них вам больше всего нравится?» . Хотя явно не сказано, что ноутбук запускается в тот же день, но мы можем ожидать его прибытия 18 августа.

Утечки RealmeBook происходили несколько раз, и стало известно, что дизайн ноутбука позаимствован у Apple MacBook. Он будет иметь 14-дюймовый экран с разрешением FHD. Недавно это было замечено на практическом снимке, на котором ноутбук наклонен под углом 150 градусов.

Он будет работать на процессорах Intel Core i5 и Core i3 11-го поколения с SSD-накопителем. Говорят, что одной из основных особенностей ноутбука является поддержка быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Ноутбук будет работать под управлением ОС Windows 10, но его можно будет обновить до Windows 11.

Что касается цен, ожидается, что Realme Book будет начинаться с 40 000 вон (~ 540 долларов США) в Индии. Ноутбук будет доступен в цветовых вариантах Real Apricot, Real Grey, Realme Red и Realme Blue.

Ноутбук будет конкурировать с недавно выпущенными в Индии ноутбуками RedmiBook. RedmiBook имеет те же характеристики, что и грядущий RealmeBook. Стоимость ноутбуков в стране начинается от 42 499 фунтов стерлингов (~ 573 доллара США).

Источник — Astera.