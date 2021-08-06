Realme Book будет работать на процессоре Intel Core i5-1135G7

Realme расширяет свой портфель устройств, и теперь компания присматривается к рынку ноутбуков и планшетов. Руководители компании даже поделились тизерами этих грядущих продуктов — Realme Book и Realme Pad.

Хотя устройства уже были анонсированы компанией, их характеристики и функции все еще остаются в секрете. Однако подробности о первом ноутбуке от компании Realme Book просочились в сеть.

В новом отчете Digital Chat Station утверждается, что Realme Book будет оснащаться процессором Intel Core i5-1135G7 11-го поколения. Этот чипсет Tiger Lake серии U изготовлен с использованием 10-нм процессора SuperFin. Он состоит из четырех ядер и восьми потоков и имеет максимальную частоту ядра 4,2 ГГц. Он поставляется со встроенным графическим процессором Intel Iris Xe с максимальной частотой 1,3 ГГц.

Ожидается, что ноутбук будет иметь 14-дюймовый дисплей Full HD и алюминиевый корпус. С точки зрения дизайна ноутбук очень похож на Apple MacBook Air. Он будет иметь порт Thunderbolt 4 и будет работать под управлением операционной системы Windows 10, но будет совместим с новой Windows 11.

Realme дополняет экологию взаимосвязанных устройств смартфонами, ноутбуками и планшетами. Недавно выпущенная версия Realme GT Master Edition также имеет функцию соединения для таких функций, как передача файлов между устройствами, совместное использование буферов обмена, получение или отправка сообщений, синхронизация фотографий и т. д.

Источник — Astera.