Компания Realme готовит к презентации новый смартфон, который выйдет на глобальный рынок.

Новинку уже показали на официальном видеоролике, который распространил глава подразделения компании в Индии и Европе Мадхав Шет (Madhav Sheth).

Realme анонсировала выход нового смартфона X-серии, который будет оснащен процессором от MediaTek. Подробностей о новинке не раскрывают.

Ожидается, что она будет преемником Realme X7. Сообщается, что в смартфоне могут установить процессор Dimensity 1100 или Dimensity 1200.

