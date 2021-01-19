Realme анонсировала выход нового смартфона X-серии19.01.2021 21:28
Компания Realme готовит к презентации новый смартфон, который выйдет на глобальный рынок.
Новинку уже показали на официальном видеоролике, который распространил глава подразделения компании в Индии и Европе Мадхав Шет (Madhav Sheth).
Realme анонсировала выход нового смартфона X-серии, который будет оснащен процессором от MediaTek. Подробностей о новинке не раскрывают.
Ожидается, что она будет преемником Realme X7. Сообщается, что в смартфоне могут установить процессор Dimensity 1100 или Dimensity 1200.
Are you future ready?
RT if you are Xcited. #XisTheFuture pic.twitter.com/hg7be8A8yy
— Madhav FutureX (@MadhavSheth1) January 18, 2021
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