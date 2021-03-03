Realme анонсировала смартфон Realme 8 Pro со 108-мегапиксельной камерой

В компании Realme решили провести в Индии презентацию своего первого смартфона, в котором установлена основная камера с датчиком на 108 Мп.

Много внимания новому аппарату с названием Realme 8 Pro в компании уделять не стали и сообщили, что его выход запланирован на весну.

При этом акцент во время анонса был сделан именно на камеру, на которую и делается ставка.

В Realme уверены, что их новый смартфон будет лидером на рынке, который будет делать качественные фотографии и видео.

В основной камере смартфона установили датчик Samsung ISOCELL HM2 разрешением 108 Мп.

Также она будет иметь трехкратный цифровой зум без потери качества, причем в таком режиме будут использоваться 12-мегапиксельные модули камеры.

При съемке фото модули на 12 Мп будут создавать 8 кадров подряд, а затем алгоритм их будет объединять, чтобы сделать основной снимок высокого качества.

Предложат в смартфоне и режим Starry Time-lapse, в котором можно снимать движение звёздного неба.

При съемке портретов в камере используется три специальных фильтра, а еще будет предложен режим Tilt-shift, позволяющий придавать объектам в кадре игрушечный вид. Полноценная презентация новой линейки смартфонов состоится в марте или апреле.