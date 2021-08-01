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Realme анонсировала продажи в России смартфона Narzo 30 с 4G

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Смартфон с поддержкой сетей пятого поколения стал доступен для покупки в России с начала лета, а теперь Realme анонсировала продажи смартфона Narzo 30 с 4G.

Более того, несколько дней смартфон можно будет приобрести с существенной скидкой по специальной цене.

В нашей стране аппарат Realme Narzo 30 будут предлагать по специальной цене 13 990 рублей в период с 6 по 9 августа.

Такая сумма указана за версию 6/128 ГБ. Обычная цена смартфона составит 19 990 рублей.

Напомним, что аппарат имеет 6,5-дюймовый дисплей ЖК, процессор MediaTek Helio G95, боковой сканер отпечатков пальцев, основную камеру разрешением 48 Мп, а также аккумулятор на 5 000 мАч с поддержкой 30-ватной зарядки.

Фронтальная камера в модели имеет разрешение 16 Мп, а также в смартфоне стоит отметить наличие модуля NFC.

Realme анонсировала продажи в России смартфона Narzo 30 с 4G

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