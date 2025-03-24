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Realme анонсировала новый смартфон Narzo 80 Pro для Индии

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Компания Realme сообщила о скором выходе нового смартфона Narzo 80 Pro в Индии. В последнем тизере, опубликованном на микросайте Amazon India, были раскрыты ключевые характеристики устройства.

Realme анонсировала новый смартфон Narzo 80 Pro для Индии

Смартфон будет оснащён новым чипсетом MediaTek Dimensity 7400, что делает Narzo 80 Pro одним из первых телефонов с этим процессором. Однако стоит отметить, что Motorola Edge 60 Fusion также выходит в Индии 2 апреля, и может стать первым устройством с Dimensity 7400.

По данным тизера, Narzo 80 Pro набрал более 780 000 баллов в тесте AnTuTu. Процессор включает 4 ядра Cortex A78 и 4 ядра Cortex A55, а также графический процессор Mali-G615 MP2, который обеспечит стабильную производительность в играх.

Смартфон будет доступен в нескольких конфигурациях: 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ, а также в трёх цветах: Racing Green, Speed Silver и Nitro Orange.

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