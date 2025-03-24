Realme анонсировала новый смартфон Narzo 80 Pro для Индии

Компания Realme сообщила о скором выходе нового смартфона Narzo 80 Pro в Индии. В последнем тизере, опубликованном на микросайте Amazon India, были раскрыты ключевые характеристики устройства.

Смартфон будет оснащён новым чипсетом MediaTek Dimensity 7400, что делает Narzo 80 Pro одним из первых телефонов с этим процессором. Однако стоит отметить, что Motorola Edge 60 Fusion также выходит в Индии 2 апреля, и может стать первым устройством с Dimensity 7400.

По данным тизера, Narzo 80 Pro набрал более 780 000 баллов в тесте AnTuTu. Процессор включает 4 ядра Cortex A78 и 4 ядра Cortex A55, а также графический процессор Mali-G615 MP2, который обеспечит стабильную производительность в играх.

Смартфон будет доступен в нескольких конфигурациях: 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ, а также в трёх цветах: Racing Green, Speed Silver и Nitro Orange.

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