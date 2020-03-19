Компания Realme намерена выпустить новую линейку смартфонов, которая позиционируется как молодежная и на рынке сможет составить конкуренцию моделям Redmi и Poco.

Realme анонсировала линейку молодежных смартфонов Narzo, но подробности о проекте пока не называют. Сейчас известно, что презентация линейки будет проходить в Индии.

Есть данные, что компания сразу может представить два смартфона. Что касается тизера, то в нем есть такие фразы как Gen Z, Bold, Uniqe и Fell the Power.