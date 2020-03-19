Realme анонсировала линейку молодежных смартфонов Narzo19.03.2020 19:31
Компания Realme намерена выпустить новую линейку смартфонов, которая позиционируется как молодежная и на рынке сможет составить конкуренцию моделям Redmi и Poco.
Realme анонсировала линейку молодежных смартфонов Narzo, но подробности о проекте пока не называют. Сейчас известно, что презентация линейки будет проходить в Индии.
Есть данные, что компания сразу может представить два смартфона. Что касается тизера, то в нем есть такие фразы как Gen Z, Bold, Uniqe и Fell the Power.
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