Ранее были данные, что флагманский смартфон китайской компании появится на российском рынке, но недавно сообщения подтвердились.

Realme анонсировала флагманский смартфон Realme GT в России, сообщив, что его презентация в нашей стране состоится 10 августа.

время презентации будут названы конфигурации и их стоимость, а также дата старта продаж.

Стоит отметить, что флагманский смартфон Realme GT является одним из самых доступных аппаратов, созданных на базе Snapdragon 888.

Напомним, что на европейский рынок этот аппарат вышел в прошлом месяце. В новом Realme GT установили AMOLED-экран разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Диагональ дисплея составляет 6,43 дюйма. Для селфи предлагают камеру разрешением 16 Мп, а в основной камере главным модулем является датчик на 64 Мп, которую помогают сенсоры на 8 и 2Мп.

Емкость батареи составляет 4 500 мАч с поддержкой 65-ватной зарядки.