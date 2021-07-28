Главная » Новости

Realme анонсировала флагманский смартфон Realme GT в России

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 101 Опубликовано

Ранее были данные, что флагманский смартфон китайской компании появится на российском рынке, но недавно сообщения подтвердились.

Realme анонсировала флагманский смартфон Realme GT в России, сообщив, что его презентация в нашей стране состоится 10 августа.

время презентации будут названы конфигурации и их стоимость, а также дата старта продаж.

Стоит отметить, что флагманский смартфон Realme GT является одним из самых доступных аппаратов, созданных на базе Snapdragon 888.

Realme анонсировала флагманский смартфон Realme GT в России

Напомним, что на европейский рынок этот аппарат вышел в прошлом месяце. В новом Realme GT установили AMOLED-экран разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Диагональ дисплея составляет 6,43 дюйма. Для селфи предлагают камеру разрешением 16 Мп, а в основной камере главным модулем является датчик на 64 Мп, которую помогают сенсоры на 8 и 2Мп.

Емкость батареи составляет 4 500 мАч с поддержкой 65-ватной зарядки.

@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов