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Realme анонсировала дату презентации флагмана Realme GT 6

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Бренд официально подтвердил, что глобальная презентация устройства состоится 20 июня. Realme GT 6  будет глобальной моделью и выйдет на разных рынках.

Realme анонсировала дату презентации флагмана Realme GT 6

Realme ранее выпускала флагманские смартфоны серии Realme GT только на китайском рынке. Но не все модели GT были представлены на международном рынке.

Realme GT 5 Pro, который дебютировал в Китае в декабре 2023 года, оставался доступным только на внутреннем рынке.

Последним смартфоном серии GT, представленным на международном рынке, был Realme GT 3, который вышел в июле 2023 года.

С запуском Realme GT 6 компания возвращается с серией Realme GT на международный рынок.

Realme анонсировала дату презентации флагмана Realme GT 6

Пока компания Realme не раскрыла подробностей о глобальной версии Realme GT 6. Однако по информации из отчетов, он может быть похож на китайскую версию Realme GT 6, работающую на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, которая была представлена в прошлом месяце.

Ожидается, что устройство будет иметь несколько AI-управляемых функций фотосъемки.

Realme анонсировала дату презентации флагмана Realme GT 6

 

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