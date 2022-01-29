Realme 9 Pro+ с флагманской камерой выйдет на рынок по цене 265 долларов

Презентация смартфонов бренда Realme состоится в следующем месяце, а пока инсайдеры раскрывают новые подробности о новинках.

Среднебюджетные смартфоны Realme 9 будут представлены моделями Realme 9 Pro 5G и Realme 9 Pro+. Их анонс запланирован на 15 февраля. Как выяснилось недавно, Realme 9 Pro+ будет оснащен камерой флагманского уровня, в которой будет оптическая стабилизация.

В частности, говорится о наличии 50-Мп сенсора Sony IMX766 с OIS, который используется во флагманских моделях.

Работать смартфон будет на базе процессора MediaTek Dimensity 920, который дополнят 8 ГБ оперативной памяти.

Диагональ экрана составит 6,43 дюйма и это будет AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц.

Работать модель будет под управлением Android 12, а его автономность обеспечит батарея на 4 500 мАч с поддержкой 65-ватной зарядки. Цветовая гамма будет представлена зеленым, синим и черным вариантами.