Главная » Новости

Realme 9 Pro+ с флагманской камерой выйдет на рынок по цене 265 долларов

На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Презентация смартфонов бренда Realme состоится в следующем месяце, а пока инсайдеры раскрывают новые подробности о новинках.
Среднебюджетные смартфоны Realme 9 будут представлены моделями Realme 9 Pro 5G и Realme 9 Pro+. Их анонс запланирован на 15 февраля. Как выяснилось недавно, Realme 9 Pro+ будет оснащен камерой флагманского уровня, в которой будет оптическая стабилизация.

В частности, говорится о наличии 50-Мп сенсора Sony IMX766 с OIS, который используется во флагманских моделях.

Работать смартфон будет на базе процессора MediaTek Dimensity 920, который дополнят 8 ГБ оперативной памяти.

Диагональ экрана составит 6,43 дюйма и это будет AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц.

Работать модель будет под управлением Android 12, а его автономность обеспечит батарея на 4 500 мАч с поддержкой 65-ватной зарядки. Цветовая гамма будет представлена зеленым, синим и черным вариантами.

Realme 9 Pro+ с флагманской камерой выйдет на рынок по цене 265 долларов

ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.