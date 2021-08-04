Realme 8i и Realme 8s подтверждены для запуска в Индии

На данный момент Realme выпустила в Индии три серии смартфонов Realme 8, такие как Realme 8, Realme 8 Pro и Realme 8 5G. В последнем эпизоде ​​серии генеральный директор Realme Мадхав Шет подтвердил, что компания скоро запустит еще два устройства из этой серии под названием Realme 8i и Realme 8s в Индии.

Согласно недавней утечке, Realme 8s будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Это будет устройство с поддержкой 5G и будущим чипсетом Dimensity 810. SoC будет сочетаться с 6 ГБ / 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ / 256 ГБ памяти.

ОС Android 11 и Realme UI 2.0 будут предустановлены на Realme 8s. Устройство будет иметь 16-мегапиксельную и 64-мегапиксельную основную камеру на задней панели. Смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 33 Вт.

Недавно новый телефон Realme с номером модели RMX3151 был замечен на нескольких сайтах сертификации, таких как FCC, TKDN (Индонезия), BIS (Индия) и EEC (Европа). Колумбийская сертификация показала, что RMX3151 поступит на рынок под названием Realme 8i.

Сертификация FCC показала, что Realme 8i имеет размеры 164,1 x 75,5 x 8,5 мм и вес 194 грамма. Список предполагает, что это может быть телефон в стеклянном корпусе. Схема устройства, найденная в документах FCC, показывает, что оно оснащено боковым сканером отпечатков пальцев.

Устройство будет поставляться с предустановленной Realme UI 2.0 на базе Android 11. Оно будет питаться от аккумулятора емкостью 5000 мАч и будет иметь такие функции подключения, как двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth, GPS и NFC. Телефон не поддерживает подключение 5G. Остальные характеристики устройства скрываются.

Источник — Astera.