На площадке AliExpress появился новый смартфон китайской компании, благодаря чему стали известны его ключевые характеристики.

Впрочем, на AliExpress указали и стоимость, но она ничего общего с настоящей ценой не имеет, так как на странице имеется стандартная «заглушка», которую изменят ближе к старту продаж. Характеристики опубликовало нидерландское подразделение Realme Official Store на AliExpress, при этом изображений смартфона пока нет.

Realme 8 Pro с камерой на 108 Мп появился на AliExpress за 75 тыс. рублей, где также указано, что начало поставок будет 31 марта.

Также указано, что устройство будет иметь AMOLED -дисплей диагональю 6,4 дюйма. Его разрешение составит 2400 x 1080 точек.

Селфи-камера будет иметь разрешение 16 Мп. Что касается процессора, то тут заявлен Qualcomm Snapdragon 720G, который дополняет 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

За автономную работу будет отвечать батарея на 4 500 мАч с поддержкой 50-ватной зарядки. Также указано наличие Bluetooth 5.0 и модуля NFC.