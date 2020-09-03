Realme 7 и Realme 7 Pro будут сегодня представлены на онлайн-трансляции

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.86 EUR/RUB: 87.74 BTC/USD: 8756.9

3 октября : четверг

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Realme 7 и Realme 7 Pro будут сегодня представлены на онлайн-трансляции

03.09.2020 09:08

Серия Realme 7 будет представлена ​​сегодня в прямом эфире. Презентация назначена на 10:00 по московскому времени. Преемники серии Realme 6 обещают множество обновлений в ключевых областях с небольшим ростом цен.

Realme объявит о своих преемниках серии Realme 6 сегодня. Ожидается , что новые телефоны, получившие название Realme 7 и Realme 7 Pro, принесут множество мега-обновлений по сравнению с предыдущими моделями. Тизеры подтверждают поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт вместе с 64-мегапиксельной четырехкамерной камерой. Кроме того, будет обновлен дизайн обеих моделей с новыми модулями камер.

Realme 7 и Realme 7 Pro будут сегодня представлены на онлайн-трансляции

Согласно утечкам, ожидается, что Realme 7 будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Full HD + IPS с разрешением 1080 × 2400 пикселей, частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касания 120 Гц. Он будет работать на новейшем чипсете Helio G95 от MediaTek. С другой стороны, Realme 7 Pro может иметь меньший 6,4-дюймовый дисплей и будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 720G. У обоих смартфонов будет два варианта — 6 ГБ + 64 ГБ и 8 ГБ + 128 ГБ.

На задней панели обоих смартфонов будет установка с четырьмя камерами. Realme 7 будет оснащаться основным 64- мегапиксельным основным датчиком Sony IMX682 (объектив f / 1.8), сверхширокоугольным объективом с разрешением 8 мегапикселей и 119 градусами, макрообъективом на 2 мегапикселя и датчиком глубины 2 мегапикселя для портретных снимков. Спереди он будет оснащен фронтальной камерой на 16 МП. Одно изменение в спецификации заключается в том, что Realme 7 будет иметь большую батарею на 5000 мАч по сравнению с батареей Realme 7 Pro на 4500 мАч. Realme уже подтвердила, что у 7-й серии будет скорость зарядки Super Dart 65 Вт.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги