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Realme 6i с процессором Helio G80 выходит по цене 175 долларов

19.03.2020 19:06

Realme в Мьянме представила новый смартфон, который позиционируется как геймерский и работает на процессоре Helio G80.
Эту модель аппарата оценили 175 долларов, а представлена она будет в двух конфигурациях.

За 175 долларов предложат вариант с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, а версия 4/128 ГБ обойдется в 210 долларов.

В смартфоне установлен 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+, а также аккумулятор на 5 000 мАч.

На задней панели аппарата предлагается основная камера с модулем на 48 Мп, тогда как селфи-камера получила разрешение 16 Мп.

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