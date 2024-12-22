Realme 14 Pro получат заднюю панель, изменяющую цвет в зависимости от температуры

Компания Realme начинает подогревать интерес к новой серии смартфонов Realme 14 Pro, которая включает модели 14 Pro и 14 Pro+.

Ожидается, что эти устройства будут оснащены чипом Snapdragon 7s Gen 3 и телеобъективом с перископом. Запуск новой линейки запланирован на январь 2025 года.

Одной из уникальных особенностей серии станет технология, позволяющая изменять цвет задней панели в зависимости от температуры.

При температуре ниже 16 °C цвет будет меняться с жемчужно-белого на ярко-синий, а при повышении температуры — обратно. Дизайн был разработан в сотрудничестве с известной студией Valeur Designers.

Realme 14 Pro+ получит изогнутый AMOLED-экран с разрешением 1,5 К и частотой обновления 120 Гц. Устройство будет также поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт.

В камере предусмотрены 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом.

Смартфоны будут иметь рейтинг защиты IP69 и специальную тройную вспышку для улучшения качества портретной съемки при плохом освещении.