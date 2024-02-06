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Realme 12 Pro + получит версию с прозрачной задней панелью

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Фрэнсис Вонг, генеральный директор Realme Europe, поделился фотографией нового смартфона Realme 12 Pro + с прозрачной задней панелью.

Realme 12 Pro + получит версию с прозрачной задней панелью

Название устройства пока не раскрыто, но по фото можно предположить, что речь идет о Realme 12 Pro +. Смартфон имеет круглый модуль камеры с золотыми подчерками.

Внутри этого модуля расположены три датчика, включая объектив перископа. Расположение датчиков аналогично Realme 12 Pro +.

Фотография также показывает, что задняя панель смартфона прозрачная, и можно увидеть внутренние компоненты, расположенные под модулем камеры и вокруг него.

Возможно, Realme выпустит ограниченное количество этой версии Realme 12 Pro +. Вонг просит пользователей подсказать, где им хотелось бы видеть этот смартфон в первую очередь.

Предполагается, что анонс состоится на китайском рынке в этом месяце.

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