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Realme 12 Pro+ получит процессор Snapdragon 7s 2-го поколения

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Сетевой информатор раскрыл некоторые основные характеристики смартфона Realme 12 Pro +, который в ближайшее время появится на китайском и индийском рынке.

Позже устройство станет доступно и на глобальном рынке.

Будущая новинка создана на базе процессора Snapdragon 7s 2-го поколения, этот чип базируется на 4 ядрах Cortex-A78 с частотой 2,4ГГц, и четырех ядрах Cortex-A55 с частотой 1,95 ГГц. В качестве графического ускорителя будет Adreno 710.

Цену и дату презентации Realme 12 Pro+ информатор пока не раскрывает.

Источник: ithome

Realme 12 Pro +
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