Realme 12 Pro и 12 Pro + появились в сертификационных базах

Realme 12 Pro будут представлены в Индии в конце января, компания проводит сертификацию новинок и недавно они были замечены в базе TUV, которая раскрыла емкость батареи и скорость зарядки.

В базе смартфон проходит под модельным номером RMX3842. Емкость аккумулятора составляет 5 000 мАч, также заявлена поддержка 67-ватной зарядки.

Смартфон Realme 12 Pro + также получил сертификат NBTC в Таиланде, что указывает на его скорый запуск. Однако сертификаты не раскрывают дополнительных подробностей о предстоящих устройствах.

Ранее сообщалось, что Realme 12 Pro + будет оснащен 64-мегапиксельной камерой с различными зум-функциями, в то время как Pro будет иметь 32-мегапиксельный телеобъектив.

Оба устройства будут оснащены 50-мегапиксельным основным сенсором Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения. Камеры будут иметь круглую форму, а вариант Pro + Rolex Edition будет иметь золотую отделку и заднюю панель из синей кожи.

Серия Realme 12 Pro будет доступна в цветовых вариантах Submarine Blue, Navigator Beige и Explorer Red. Утверждается, что Pro и Pro + будут оснащены процессорами Snapdragon 7 Gen 3 и Snapdragon 7s Gen 2 соответственно.