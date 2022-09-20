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Realme 10 сертифицирован с аккумулятором емкостью 4880 мАч

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Поскольку серия Realme 9 уже насчитывает более восьми участников, возможно, пришло время обратить наше внимание на серию Realme 10, которая, по слухам, будет запущена в начале следующего года. Новый список в базе данных CB Test показывает емкость аккумулятора Realme 10.

Realme 10 сертифицирован с аккумулятором емкостью 4880 мАч

Устройство имеет номер модели RMX 3630 и имеет номинальную емкость аккумулятора 4880 мАч, что реально может быть типичным значением 5000 мАч, что соответствует Realme 9 прошлого года. Это единственная информация, которой мы располагаем на данный момент.

Это же устройство ранее было сертифицировано агентством Indonesia Telecom, а также органами EEC и NBTC, и, по слухам, его запуск состоится в 2023 году. Мы будем держать вас в курсе любых новых событий, касающихся серии Realme 10.

Realme 10
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