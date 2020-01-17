Real Graphene начала выпускать графеновые аккумуляторы

Меню
Поиск

USD/RUB: 61.57 EUR/RUB: 68.66 BTC/USD: 8723.75

17 февраля : пятница

ТОП новости

Интервью

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Real Graphene начала выпускать графеновые аккумуляторы

17.01.2020 14:41

Уже совсем скоро графеновые аккумуляторы появятся в коммерческих устройствах.
Компания Real Graphene объявила о начале производства графеновых батарей, озвучив при этом емкость и стоимость.

Как заявляет производитель, аккумулятор на 10 000 мАч обойдется в 90 долларов, а блок питания для нее заявлен на 100 Вт и он обойдется еще в 15 долларов.

Отмечается, что аккумуляторы уже почти готовы к коммерческому использованию, причем основным их преимуществом станет быстрая зарядка.

Например, батарея емкостью 3000 мАч будет способная зарядится за 20 минут от 60-ватной зарядки. Также преимуществом является и их долговечность.

Для сравнения приводят обычные аккумуляторы современных смартфонов, способные выдерживать от 300 до 500 циклов зарядки, в том время как графеновый аккумулятор такой же емкости сможет выдержать порядка 1 500 циклов.

Еще такие батареи являются более безопасными, так как греются меньше. В планах компании в скором времени предложить комплексное решение, где будет аккумулятор и специальный чипсет.

Портативные батареи производитель уже продает, но с производителями смартфонов пока соглашений не заключено. Помимо портативного АКБ на 10 000 мАч, планируется выход версии на 20 000 мАч.

Просмотры:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги