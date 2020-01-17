Real Graphene начала выпускать графеновые аккумуляторы

Уже совсем скоро графеновые аккумуляторы появятся в коммерческих устройствах.

Компания Real Graphene объявила о начале производства графеновых батарей, озвучив при этом емкость и стоимость.

Как заявляет производитель, аккумулятор на 10 000 мАч обойдется в 90 долларов, а блок питания для нее заявлен на 100 Вт и он обойдется еще в 15 долларов.

Отмечается, что аккумуляторы уже почти готовы к коммерческому использованию, причем основным их преимуществом станет быстрая зарядка.

Например, батарея емкостью 3000 мАч будет способная зарядится за 20 минут от 60-ватной зарядки. Также преимуществом является и их долговечность.

Для сравнения приводят обычные аккумуляторы современных смартфонов, способные выдерживать от 300 до 500 циклов зарядки, в том время как графеновый аккумулятор такой же емкости сможет выдержать порядка 1 500 циклов.

Еще такие батареи являются более безопасными, так как греются меньше. В планах компании в скором времени предложить комплексное решение, где будет аккумулятор и специальный чипсет.

Портативные батареи производитель уже продает, но с производителями смартфонов пока соглашений не заключено. Помимо портативного АКБ на 10 000 мАч, планируется выход версии на 20 000 мАч.