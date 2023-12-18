РБК: Wildberries запустил работу с производителями и продавцами из КНР

Глава Wildberries, Татьяна Бакальчук, объявила о начале сотрудничества компании с производителями и продавцами из Китая.

Она в беседе с «РБК» сообщила, что китайские партнеры будут поставлять свою продукцию напрямую на платформу Wildberries для всех стран, в которых компания присутствует.

Однако Бакальчук подчеркнула, что российский бизнес остается приоритетным для компании, и развитие сотрудничества с Китаем не повлияет на это.

В настоящее время международная деятельность Wildberries составляет около 10% от общего оборота компании, в то время как более 90% приходится на российский бизнес.