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РБК: Wildberries запустил работу с производителями и продавцами из КНР

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1.5к. Опубликовано

Глава Wildberries, Татьяна Бакальчук, объявила о начале сотрудничества компании с производителями и продавцами из Китая.

Она в беседе с «РБК» сообщила, что китайские партнеры будут поставлять свою продукцию напрямую на платформу Wildberries для всех стран, в которых компания присутствует.

Однако Бакальчук подчеркнула, что российский бизнес остается приоритетным для компании, и развитие сотрудничества с Китаем не повлияет на это.

В настоящее время международная деятельность Wildberries составляет около 10% от общего оборота компании, в то время как более 90% приходится на российский бизнес.

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