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Сбер разыскивает специалистов для выпуска похожих на людей роботов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Центр робототехники «Сбера» объявил о своей работе над искусственным интеллектом для роботов, сообщает «РБК».

Их цель — разработать систему, которая будет управлять различными физическими реализациями роботов, такими как манипуляторы, колесные роботы и роботы-собаки.

В основе системы будет использоваться мультимодальная нейронная сеть, которая будет обучаться новым навыкам самостоятельно или по минимальному числу демонстраций.

Этот проект является частью более крупной стратегии «Сбера» по развитию искусственного интеллекта и созданию нового поколения роботов.

Компания уже имеет опыт в разработке роботизированных систем, включая роботов-помощников и роботов-сомелье.

Ожидается, что рынок человекоподобных роботов достигнет значительного роста к 2023 году, поэтому разработка «Сбера» является перспективной.

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