РБК: мошенники стали чаще обманывать россиян от имени сотрудников туркомпаний

ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества, которая активизировалась перед началом сезона отпусков. Мошенники представляются сотрудниками туристических компаний и сервисов по бронированию отелей и авиабилетов.

Они звонят потенциальным жертвам и предлагают заработать деньги, оставляя оценки по качеству работы отелей для привлечения новых клиентов, пишет «РБК».

Затем мошенники просят у жертвы оформить карту в банковском приложении для совершения покупок по несуществующей вакансии «тайного покупателя».

При этом мошенники видят все поступающие в СМС коды для доступа к личному кабинету онлайн-банка или вывода денег. Однажды жертва оплачивает покупки, мошенники сбрасывают звонок, и вернуть деньги становится невозможно.

Число подобных звонков увеличилось более чем на 30% с начала года. Чтобы не стать жертвой мошенничества, специалисты советуют удалять сомнительные сообщения о легком заработке и не поддерживать беседу с неизвестными.

Если жертва понимает, что стала жертвой мошенников, ей рекомендуется сразу же связаться с банком для проверки операций по картам и счетам или самостоятельно проверить их через онлайн-банк.

Также в марте были известны случаи мошенничества, связанные с получением доступа к «Госуслугам» жертвы через фишинговые сайты. Мошенники рассылали push-уведомления, в которых просили подтвердить паспортные данные на сайте, который выглядел как оператор связи, а затем перенаправляли на «Госуслуги».

Пользователям предлагалось ввести логин и пароль от личного кабинета, что позволяло мошенникам получить доступ к учетным данным и подтвержденной информации об абоненте.

Центробанк рекомендует связаться лично со знакомым, от имени которого пришла просьба о переводе денег, чтобы проверить информацию и не стать жертвой мошенничества.