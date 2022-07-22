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РБК: компания экс-министра Реймана представит отечественный аналог Android

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В России намерены создать новую операционную систему, которая составит конкуренцию Android.

Разработкой операционной системы занимается компания «НТЦ ИТ Роса», владельцем которой является Леонид Рейман, экс-руководитель Государственного комитета по телекоммуникациям (Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций).

Экс-министр Рейман в результате решил заняться бизнесом.

Его компания намерена скоро представить новое решение для мобильных устройств, при этом подробности пока не раскрывают, пишет «РБК».

В компании сказали, что ничего о проекте не будут говорить, и предложили дождаться презентации.

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