РБК: компания экс-министра Реймана представит отечественный аналог Android

В России намерены создать новую операционную систему, которая составит конкуренцию Android.

Разработкой операционной системы занимается компания «НТЦ ИТ Роса», владельцем которой является Леонид Рейман, экс-руководитель Государственного комитета по телекоммуникациям (Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций).

Экс-министр Рейман в результате решил заняться бизнесом.

Его компания намерена скоро представить новое решение для мобильных устройств, при этом подробности пока не раскрывают, пишет «РБК».

В компании сказали, что ничего о проекте не будут говорить, и предложили дождаться презентации.