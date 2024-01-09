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РБК: Автосервисы нашли ключевые проблемы китайских авто в зимний период

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1.6к. Опубликовано

РБК опросил автосервисы, чтобы узнать, какие проблемы испытывают китайские автомобили в холодную погоду.

В результате опроса выяснилось, что некоторые владельцы китайских машин столкнулись с такими неприятностями, как проблемы с сенсорными панелями, мультимедийными устройствами и топливными насосами.

Также были отмечены проблемы с печкой на некоторых моделях. Однако мнения автосервисов разделились, и некоторые говорят, что проблемы с китайскими машинами в холодную погоду не столь распространены, как с другими марками автомобилей.

В целом, проблемы, с которыми сталкиваются владельцы китайских автомобилей в холодную погоду, схожи с проблемами других машин, такими как разрядка аккумулятора и замерзание дизельного топлива.

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