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РБК: Apple отключила управление умным домом в приложениях «Сбера» для iOS

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Apple продолжает удалять приложение из AppStore, и накануне из магазина пропали «Салют» и «Салют! Умный дом», а также была заблокирована возможность управления «умным» домом.
С 22 октября у пользователей устройств с iOS будет закрыта возможность управлять устройствами «Сбера» через графический интерфейс приложения.

При этом можно будет управлять гаджетами с помощью голосовых команд, пульта или Android-смартфонов.

В Telegram-канале Sber пресс-служба написала:

«Вследствие удаления службой модерации Apple приложений «Салют» и «Салют! Умный дом» из App Store, у пользователей iOS перестанет работать подключение новых устройств Sber, а также пропадёт возможность управлять умным домом в интерфейсе мобильных приложений»

Напомним, «Сбер» находится под санкциями США и Европы, в связи с этим у компании заморожены активы в ряде стран.

Банковское учреждение отключено от системы платежей SWIFT и зарубежным партнерам запрещено работать со «Сбером».

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