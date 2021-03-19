Разработкой игры Payday 3 за 50 млн евро занялась студия Koch Media

Представители Starbreeze официально заявили, что разработчиком и издателем игры Payday 3 станет Koch Media. Даже известна сумма инвестиции – 50 миллионов евро.

Эту сумму потратят на разработку проекта и его продвижение. Также, Payday 3 будет поддерживаться разработчиками на протяжении 18 месяцев.

Напомним, что Payday 3 является многострадальным проектом, ведь из-за сложностей с ним, разработчики предыдущей части вернулись к её поддержке.

Срок разработки займёт три года, а релиз запланирован на 2023 год.