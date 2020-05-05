Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 несмотря на коронавирус идет по плану

Несмотря на введённые ограничения на передвижения, разработчики компании GSC Game World успешно продолжают работу над S.T.A.L.K.E.R. 2.

Как заявил PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров, команда сейчас работает на удалённом режиме, причем разработка игры в некоторых аспектах ведется быстрее запланированного.

Компании GSC Game World пришлось изменить рабочие процессы, из-за чего все вопросы решаются в телефонном режиме, причем даже сообщается о том, что кто-то отлучился от компьютера.

Помимо этого, представитель GSC Game World отметил, что из-за карантина выросли продажи стратегии Cossacks 3, несмотря на то что игра вышла еще в 2015 году.

В целом в мире после введения карантина выросли продажи консолей и игр, а также техники для кухни.