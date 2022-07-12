Разработка Apple Car продолжается с большим количеством проблем

Apple уже много лет разрабатывает собственный автомобиль, но нужно учесть, что компания не имеет опыта в данной сфере, и как сообщают инсайдеры, она не может даже решить кадровый вопрос.

Известно, что проект автомобиля носит название Project Titan. С ним уже давно наблюдаются трудности, и даже глава отдела программного обеспечения Apple Крейг Федериги не особо рад, что ведется разработка такого сложного продукта, который требует сложного программного обеспечения.

В Project Titan проблемы не только в разработке ПО для машины, но также большая текучесть кадров, так как американский производитель техники не может найти нужных ей специалистов.

Сам по себе электрический автомобиль от Apple разрабатывается как полноценный беспилотник, но до реальных тестов машины без водителя еще очень далеко.