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Разработчиков решили сделать ответственными за преступления ИИ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Брайан Чой, доцент права и информатики, предлагает возложить ответственность за искусственный интеллект (ИИ) на его разработчиков, таких как инженеры и тестировщики.

Разработчиков решили сделать ответственными за преступления ИИ

Он считает, что современные подходы к безопасности ИИ акцентируют внимание на технологических рисках, в то время как люди, создающие эти системы, остаются вне поля зрения.

Чой ссылается на законопроект Калифорнии, который требует от разработчиков соблюдения протоколов для минимизации рисков при создании ИИ-моделей.

Несмотря на сопротивление крупных компаний в этой области, он предполагает, что суды могут начать рассматривать иски о халатности против разработчиков и без новых законов.

Ключевой вопрос заключается в том, как классифицировать разработчиков: как сотрудников, которые делят ответственность с компаниями, или как профессионалов, которым нужна «личная страховка от профессиональной ответственности».

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