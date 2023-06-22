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Разработчики «Яндекса» тестируют режим совместимости с Internet Explorer в «Яндекс Браузере»

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Новая версия «Яндекс Браузера» будет рассчитана на работу в организациях.
Российская компания Яндекс начала тестирование режима совместимости с Internet Explorer в «Яндекс Браузере». В планах разработчиков научить отечественный браузер поддерживать важные технологии и плагины, среди которых Java, Flash, Silverlight.

Internet Explorer будет работать на виртуальной машине, ее работу можно будет организовать внутри сети компании или в «облаке».

Как написала пресс-служба «Яндекса»:

«Режим совместимости сделает комфортной работу с ориентированным на устаревшие браузеры программным обеспечением. Например, с версиями ERP-систем вроде SAP или Oracle. Это позволит системным администраторам сфокусировать своё внимание на одном современном браузере вместо поддержки нескольких и избавит от необходимости покупать новые дорогостоящие версии ERP».

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