Разработчики «Яндекса» тестируют режим совместимости с Internet Explorer в «Яндекс Браузере»

Новая версия «Яндекс Браузера» будет рассчитана на работу в организациях.

Российская компания Яндекс начала тестирование режима совместимости с Internet Explorer в «Яндекс Браузере». В планах разработчиков научить отечественный браузер поддерживать важные технологии и плагины, среди которых Java, Flash, Silverlight.

Internet Explorer будет работать на виртуальной машине, ее работу можно будет организовать внутри сети компании или в «облаке».

Как написала пресс-служба «Яндекса»:

«Режим совместимости сделает комфортной работу с ориентированным на устаревшие браузеры программным обеспечением. Например, с версиями ERP-систем вроде SAP или Oracle. Это позволит системным администраторам сфокусировать своё внимание на одном современном браузере вместо поддержки нескольких и избавит от необходимости покупать новые дорогостоящие версии ERP».